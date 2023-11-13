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منها بلدات 'طيرحرفا وشيحين وأم التوت'..

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبي لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبي لبنان
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

العالم - لبنان

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية"، قولها: إن أطراف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت، تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي، كما سُجل إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن أطراف بلدة اللبونة تعرضت أيضا صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت الليلة الماضية، عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

فيما شهدت المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود تحليقا مستمرا للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض، خاصة فوق مجرى نهر الليطاني.

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