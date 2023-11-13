الاطباء الايرانيون ينجحون في عملية فصل توأمين سياميين

العالم - ايران

وأجريت عملية فصل ـتوأمين سياميين مولودين في مدينة اهواز (جنوب غرب) صباح اليوم الاثنين من قبل الفريق الطبي بجامعة شيراز للعلوم الطبية بقيادة الدكتور علي بهادر في مستشفى نمازي.

هذان التوأمان البالغان من العمر ثلاثة أشهر من مدينة أهواز، والملتصقان ببعضهما البعض من البطن والصدر، تم فصلهما اليوم على يد الدكتور بهادر والدكتور فروغي، وإذا نجحت العملية الجراحية، فسيعيشان حياة جديدة.

منذ بداية ولادة هذين الطفلين، قام أطباء جامعة شيراز للعلوم الطبية بفحص حالة الطفلين بعناية، باعتبار أن هذه الجراحة النادرة تجري للمرة الثالثة في شيراز، وهذه المرة يجريها الدكتور علي بهادر، أخصائي جراحة الأطفال.

يذكر ان اول عملية جراحية من هذا النوع تتعلق بفصل توأمين ملتصقين عند الصدر والبطن ويتقاسمان العضو الحيوي وهو الكبد.

وجرت العملية الجراحية الثانية لفصل التوأم السيامي من لامرد بمحافظة فارس (جنوب)، في اغسطس 2014 مع فصل جدار البطن والحجاب الحاجز والكبد، في مستشفى نمازي في شيراز، بعد ثلاث ساعات، من قبل الدكتور سيد علي ملك حسيني، والدكتور سامان نيك إقباليان، والدكتور حشمت الله صلاحي، والدكتور كاظمي، والدكتور سهم الديني، والدكتور إقبال، و الدكتور شمسائي.

وقال الدكتور علي بهادر عن إجراء مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة: إن التجربة الناجحة لعمليات زراعة الأعضاء في شيراز هي نتيجة التفكير المشترك لأعضاء فريق زراعة الأعضاء في جامعة العلوم الطبية، القادرين على إجراء مثل هذه العمليات الجراحية النادرة.