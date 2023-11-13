قائد الثورة سيستقبل أبطال البعثة الايرانية لدورتي الألعاب الآسيوية والبارآسيوية

العالم - ايران

وافادت وكالة فارس ان سماحته سيستقبل الأبطال الحاصلين على ميداليات في دورتي الألعاب الآسيوية والبارآسيوية اللتين جرتا قبل فترة في هانغتشو في الصين لكن موعد اللقاء لم يتحدد بعد.

ويولي قائد الثورة الاسلامية اهتماما خاصا على الدوام بالرياضيين والقطاع الرياضي، وكان قد استقبل قبل فترة اعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، الذي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في اندونيسيا.

يذكر ان البعثة الرياضية الايرانية حلت في المركز السابع في دورة الالعاب الآسيوية بحصدها 13 ميدالية ذهبية و 21 فضية و 20 برونزية، فيما حلت البعثة الرياضية المشاركة في دورة الالعاب البارآسيوية (لذوي الاحتياجات الخاصة) في مركز الوصافة بحصدها 44 ميدالية ذهبية و46 فضية و41 برونزية.