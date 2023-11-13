شاهد.. حصيلة جرحی القوات الاميركية إثر هجمات المقاومة

العالم - العراق

في اطار الرد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المتمادي والمتوحش على قطاع غزة بتوجيه وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، قصفت فصائل المقاومة العراقية القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز شمالي شرقي سوريا بخمسة عشر صاورخا من نوع غراد المتطور ما ادى الى مقتل اربعة جنود وجرح اخرين.

ولم تكتف فصائل المقاومة باستهداف حقل كونيكو بل استهدفت ايضا القاعدة الأميركية في الشدادي بالحسكة شمال شرق سوريا بثلاث مسيرات اكدت مصادر أنها وصلت لأهدافها.

في المقابل شن الطيران الحربي الأميركي غارتين على مواقع قرب جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور ما اسفر عن وقوع شهيد وجريح كما طال القصف منطقة السيال في مدينة البوكمال شرق دير الزور.

ولم يكن استهداف المقاومة للقواعد الأميركية في سوريا الاول من نوعه إذ سبقه ستة واربعون هجوما على القوات الاميركية في العراق وسوريا منذ منتصف اكتوبر الماضي ما اسفر عن اصابة ستة وخمسين جندي اميركي.

ويأتي القسم الأكبر من هذه الهجمات من حصة القواعد الأمريكية في العراق بواقع خمسة عشر هجوماً، مقابل تسعة استهدفات لقوات أمريكية على الأراضي السورية، وجميعها نُفذت عن طريق الصواريخ والطائرات المُسيّرة.

وتدعي إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن انها لا تسعى الی توسيع رقعة الحرب؛ الا ان خبراء يرون ان عدم السعي يعود للخشية من تداعيات الرد. لذا تكتفي إدارة بايدن بالرد بشكل محدود، مستهدفة مواقع خالية. لكن محللين يتوقعون أن فصائل محور المقاومة في مرحلة من المراحل قد تعمل على إعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة، اذا استمرت في تقديم الدعم المطلق للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة، وادارتها العسكرية والسياسية للعدوان.