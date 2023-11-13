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هولوكاست في غزة بالاسلحة المحرمة دوليا
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/11/13/169987635334950700.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/11/13/169987635334950700.mp4
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الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
أهم الأخبار
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
غزة
هولوكاست
الاسلحة المحرمة دوليا
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