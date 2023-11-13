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تعيين ديفيد كاميرون وزيرا لخارجية بريطانيا

تعيين ديفيد كاميرون وزيرا لخارجية بريطانيا
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، عن تعيين، ديفيد كاميرون، وزيرا ‏جديدا للخارجية في البلاد.‏

العالم-اوروبا

وكتب المكتب على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "تم تعيين السيد ديفيد كاميرون وزيرا للدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية".

وكان ديفيد كاميرون شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 2010 إلى عام 2016.

يأتي هذا بعد أن أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة داخليته، سويلا برافرمان، من منصبها، بعد أن اتهمها منتقدون بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة لإسرائيل في بريطانيا.

واستبدل سوناك برافرمان بجيمس كليفرلي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، قبل الإعلان عن ديفيد كاميرون كبديل مفاجئ للأخير.

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