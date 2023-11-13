شاهد/الاحتلال يحتفي بتصريحات وزير سعودي 'تألم' على قتلاه!

العالم- فلسطين

وأعاد صفحة خارجية الاحتلال في تدوينة على صفحته "إسرائيل بالعربية" على منصة أكس (تويتر سابقا)، نشر تصريحات الفالح في بلومبيرغ الاقتصادي، والتي قال فيها: "إنه من المؤسف اننا نلتقي الآن حيث تتصاعد ازمة حول العالم، خاصة في الشرق الاوسط، من حيث جئت انا حيث فجعنا وتألمنا من المعاناة على المستوى الانساني في غزة بنفس مستوى ما تألمنا به من أجل من فقدوا حياتهم على الجانب الآخر في السابع من أكتوبر".

وكان الفالح رد بسخرية، على سؤال في المؤتمر، بشأن إمكانية لجوء السعودية للتلويح بورقة أسعار النفط، مقابل وقف العدوان على غزة، وقال بعد أن ضحك: "أنا لست مخولا بالأمر، ويمكنني أن أخبرك أن هذا ليس مطروحا على الطاولة، المملكة العربية السعودية تحاول إيجاد السلام عبر من خلال النقاشات السلمية".

وعند سؤاله في المؤتمر ذاته عن وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض والكيان الإسرائيلي في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة، قال الوزير: "عندما أُجريت هذه المحادثات كان ولي العهد واضحا بأنها تعتمد على وجود مسار للوصول إلى حل سلمي للوضع الفلسطيني، الذي كان على الطاولة وسيبقى على الطاولة".