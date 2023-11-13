الاعلام الصهيوني: مستوطنو الشمال كالبطّ في ميدان الرماية

العالم-الاحتلال

وقال مراسل القناة: "نتمنى ألّا تتطور الأمور في الشمال وتتحول إلى حرب، لأن حزب الله الذي كنا نعرفه خلال عام 2006، ليس نفسه حزب الله اليوم".

أيضاً، نقلت "القناة 12" عن قائد تشكيل "الدفاع" الجوي سابقاً تسفيكا حايموفيتش، قوله إنّه "بالأمس سقط شيء ما في الشمال، وقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "معاريف"، إنّ "سكان الشمال كالبطّ في ميدان الرماية، وقد ضاقوا ذرعاً من استيعاب نيران حزب الله".

وقالت مستوطنة في الشمال، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية إنّ "هذا واقع يثير الكثير من الخوف، هذا ليس وضع يمكن التعايش معه، هناك مفترقات طرق مغلقة، هناك ردود للجيش الإسرائيلي، والوقت الذي لدينا للوصول إلى المكان المحصن هو أيضاً غير كافٍ.. ليس لدينا حياة هنا".

كذلك، أفاد مراسل "القناة 13" الاسرائيلية في الشمال إنّه "القطاع هنا في الشمال كله تحت الهجوم"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه طلب من مستوطني الشمال، وتحديداً مستوطنات "المالكية ويفتاح ويارون وبرعام وساسا وأفيفيم ونتوعا"، الدخول إلى الأماكن المحصنة الدخول للاماكن المحصنة خشية من الاشتباه بتسلل مسيرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، أن مجاهديها ‏استهدفوا قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة، وأخرى قرب ثكنة ‏برانيت، الصواريخ الموجهة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. بالإضافة إلى استهداف موقع الراهب.