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حماس تعلق على  إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

حماس تعلق على  إقالة وزيرة الداخلية البريطانية
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية- حماس في تصريح صحفي ان إقالة برافرمان؛ انتصار للفعل الشعبي العارم في بريطانيا، وندعو شعوب العالم الحرة لتصعيد حراكها حتى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيان ان إقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، المناهِضة للفعل الشعبي البريطاني المناصر للحق الفلسطيني، والتي وصفت المتظاهرين لأجل فلسطين بـ "الغوغاء"؛ هو انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا، والمناصر للرواية والمظلومية الفلسطينية، المناهض لجرائم الاحتلال (الإسرائيلي) في غزة.

واضافت ندعو شعوب العالم الحرّة في العواصم الغربية، إلى الاستمرار في هبّتها المناصرة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيدها، والضغط على الحكومات وصنّاع القرار، للالتزام بما يمليه القانون الدولي والإنساني، والعمل لوقف المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.

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