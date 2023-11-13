قائد قوى الامن الداخلي الايراني يلتقي السوداني في بغداد

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان "العميد رادان" تباحث مع "السوداني" بشان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران وبغداد، وعلى سبيل المثال : التنسيق الامني حول ملف مراقبة الحدود المشتركة ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وسائر المجالات المتعلقة بتعزيز الامن الداخلي، مع التركيز على اهمية التعاون بين اجهزة الشرطة الايرانية والعراقية.

وبدا العميد رادان، امس الاول السبت، زيارة الى بغداد بدعوة من النائب الاول لوزير الداخلية العراقي لشؤون الامن الداخلي "عادل الخالدي".

والتقى قائد قوى الامن الداخلي الايراني على امتداد هذه الزيارة (يوم الاحد) وزير الداخلية العراقي " عبد الامير الشمري"، بمبنى الوزارة في بغداد؛ حيث تباحث الجانبان في فرص تعزيز التعاون الامني والشرطي بين ايران والعراق.

ونوه العميد رادان في تصريح له خلال اللقاء هذا، بتنظيم مسيرة الاربعينية الحماسية خلال العام الجاري، قائلا : نحن نشكر حكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال وضيافتهم الكريمة للزوار؛ ولفت في السياق الى اشادة قائد الثورة الاسلامية بدور العراق حكومة وشعبا في تنظيم هذه المسيرة العظيمة.

كما تطلع، الى مزيد من التعاون الامني والشرطي بين البلدين، من اجل تسهيل الظروف واجراءات السفر بالنسبة لزوار الاربعينية.