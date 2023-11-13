شاهد كيف استقبل جمهور كوسوفو الفريق الكروي الإسرائيلي!

العالم- فلسطين

وأقيمت المباراة في استاد مدينة بريشتينا يوم الأحد.

وتم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 15 أكتوبر بسبب الحرب بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.

وتم دعوة عدد من أنصار الفلسطينيين في كوسوفو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى منع الفريق الإسرائيلي من دخول البلاد.

وعقب عزف النشيد أطلقت الجماهير الكوسوفية صيحات استهجان وصافرات.

وانتهت المباراة بفوز كوسوفو بهدف نظيف سجله في الشوط الأول ميلوت راشيكا.

وسيواجه الفريق الإسرائيلي مباراتين أخريتين في التصفيات، أمام سويسرا في 15 نوفمبر في هنغاريا ثم أمام رومانيا بعدها بثلاثة أيام.

تتصدر رومانيا المجموعة برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، تليها سويسرا برصيد 15 نقطة من سبع مباريات. كوسوفو، التي تحتل المركز الرابع، ستلعب مباراتين خارج الأرض ضد سويسرا في 18 نوفمبر ومن ثم تستضيف بيلاروسيا بعدها بثلاثة أيام.