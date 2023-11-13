ترامب يدعى ان هذا البلد قد تكون السبب بحرب عالمية جديدة!

العالم- فلسطين

ووجه ترامب انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن أطلق تصريحات منتقدة للكيان الإسرائيلي.

وفي تصريحاته، ادعى ترامب من أن الأمور قد تتدهور بسرعة إذا بدأ البعض في التورط، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى نشوب حرب عالمية.

وقال ترامب:"إذا بدأ البعض في التورط، فسوف يتورط آخرون، وفي نهاية المطاف ستكون هناك حرب عالمية."

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وقف إطلاق النار الذي تجري من أجله محادثات دولية، والذي أسماه نتنياهو وقف مؤقت للقتال فقط.

وفي تصريحه لوكالة "سي إن إن" قال نتنياهو: “وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الرهائن بالكامل، ونتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب.”