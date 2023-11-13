الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يدعى ان هذا البلد قد تكون السبب بحرب عالمية جديدة!

ترامب يدعى ان هذا البلد قد تكون السبب بحرب عالمية جديدة!
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قلقه البالغ بشأن التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط.

العالم- فلسطين

ووجه ترامب انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن أطلق تصريحات منتقدة للكيان الإسرائيلي.

وفي تصريحاته، ادعى ترامب من أن الأمور قد تتدهور بسرعة إذا بدأ البعض في التورط، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى نشوب حرب عالمية.

وقال ترامب:"إذا بدأ البعض في التورط، فسوف يتورط آخرون، وفي نهاية المطاف ستكون هناك حرب عالمية."

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وقف إطلاق النار الذي تجري من أجله محادثات دولية، والذي أسماه نتنياهو وقف مؤقت للقتال فقط.

وفي تصريحه لوكالة "سي إن إن" قال نتنياهو: “وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الرهائن بالكامل، ونتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب.”

روابط ذات صلة

ترامب جن جنونه..3 من أبنائه يمثلون أمام المحكمة..ماذا فعلوا؟

شاهد.. دونالد ترامب في باكستان يبيع الآيس كريم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف