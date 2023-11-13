ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 11240 شخصا

العالم-فلسطين

وقال في مؤتمر صحفي: "بلغ عدد شهداء العدوان على القطاع 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض ومسعف، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "25 مستشفى و52 مركزا صحيا، و55 سيارة إسعاف أصبحت خارج الخدمة إثر القصف الإسرائيلي"، كما أكد أنه "تم تسجيل أكثر من 10 وفيات في مستشفى الشفاء بين أطفال خدج أو جرحى أو مرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومحاصرة المستشفى".

وأوضح المكتب الإعلامي: "أنه تم تدمير 41120 وحدة سكنية في القطاع بشكل كلي نتيجة الغارات الإسرائيلية، كما تم تدمير 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس".