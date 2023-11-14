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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد المكتب الاعلامي الحكومي في غزة مساء الاثنين ارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة الى 11360 شهيداً بينهم 4906 أطفال، و3,100 امرأة. وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، فيما استشهد 21 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيّاً.

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