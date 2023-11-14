ابوعبيدة يكشف عن تفاصيل صفقة تبادل أسری بوساطة قطرية

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة:"لقد كان هناك جهد من الاخوة الوسطاء القطريين طوال الاسبوع الماضي من أجل الافراج عن محتجزي العدو من النساء والاطفال، مقابل الافراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتی تاريخ 11 من نوفمبر من النساء والاطفال لدی العدو".

وأضاف ابوعبيدة:"قد طلب العدو الافراج عن 100 وطفل من محتجزي العدو في غزة، وقد أخبرنا الوسطاء ان بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن ان نفرج عن 50 من النساء والاطفال المتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف الی 70 علی اعتبار وجود اشكالية في تواجد اولئك المحتجزين لدی فصائل وجهات متعددة".