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غزة وعرقلة واشنطن لمطالب وقف العدوان

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني استمرار واشنطن في عرقلة المطالبة بوقف اطلاق النار في غزة مع علمها باحتمال توسع دائرتها؟

العالم - مع الحدث

هل تواصل قصف القواعد الاميركية في كل من سوريا والعراق سيؤثر في الغطاء الاميركي للحرب؟

ماذا يعني ايصال البنتاغون رسائل الی الجانب الايراني بأنه لايسعی لتصعيد الصراع في الشرق الاوسط؟

كيف ستتم ترجمة بيان قمة الرياض العربية الاسلامية لجهة اصدار مجلس الامن قراراً بوقف العدوان؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من امين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح، ومساعد وزير الخارجية المصرية الاسبق، د. عبدالله الاشعل.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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