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قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد مهند شحادة في جنوب نابلس

قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد مهند شحادة في جنوب نابلس
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية عوريف جنوب نابلس، بعد اقتحامها القرية ومداهمتها منزل الشهيد.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضحت "وكالة الالنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد أقتحمت قرية عوريف فجر اليوم بأكثر من 20 مركبة عسكرية القرية وداهمت منزل عائلة الشهيد مهند شحادة، بعد محاصرته، ثم قامت بتفجيره، ويقع في الطابق الأرضي من بناية مكونة من طابقين.

واستشهد مهند شحادة (26 عاما) في 20 حزيران الماضي، برصاص مستعمر على طريق رام الله - نابلس بالقرب من قرية اللبن الشرقية، كما استشهد ابن قريته خالد صباح (24 عاما) برصاص وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال طوباس.

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