جيش الاحتلال يسعى للسيطرة على غرب غزة وأعداد قتلاه بارتفاع

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة "معا" الاخبارية، ان تحرك الدبابات الاسرائيلية تنحصر في محيط مشفى الشفاء مع الاستمرار في محاولة الوصول إلى ساحة السرايا .

واظهرت صور وزعتها القسام لاستهداف آلية عسكرية ان الدبابات كانت على بعد عشرات الأمتار من تقاطع شارع عمر المختار مع شارع الجلاء فيما يعرف بمفرق السرايا.

كما قال شهود عيان ان دبابات الاحتلال تخطت شارع النصر غرب غزة وسارت بمحاذاة شارع له من جهة الشرق وسط انفجارات عنيفة.

وسيطرت الدبابات على شريط ضيق يمتد من الغرب وبعمق كيلو متر ونصف من شارع الرشيد جنوبا قرب ما يعرف بمفرق "نتساريم" البحر مروا بجزء من حي تل الهوا في محيط مشفى القدس وصولا إلى بيت لاهيا مع تخطي مخيم الشاطئ والالتفاف عليه من جهة حي النصر.

وتحكم قوات الاحتلال السيطرة على الخط الفاصل بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى في شارع الكرامة دون ان تستطيع تخطي شارع عشرة الذي تدور قربه اشتباكات عنيفة من حين لآخر.

وطلب كيان الاحتلال من سكان غرب غزة مغادرة المدينة او الاتجاه إلى شرق ملعب اليرموك مع الاستمرار في محاصرة مئات الفلسطينيين في اجزاء من حي الرمال.

ولا زال القتال يدور في بلدة بيت حانون قرب حاجز إيرز رغم تدمير البلدة في الأيام الاولى من الحرب.

اضافة الى استمرار إطلاق الصواريخ نحو تل ابيب حتى الليل الماضي، دون ان تتمكن الاف الغارات من وقفها او الحد من قدرة وصولها للوسط.

واعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل اثنين من جنوده واصابة ٤ اخرين في القتال شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه خلال العملية البرية إلى 50 ونحو 350 جريحا وتدمير عشرات الآليات.