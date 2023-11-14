صحيفة أمريكية تتحدث عن صفقة لتبادل الأسرى بين 'إسرائيل' وحماس

العالم - الإحتلال

وذكر صاحب المقال ديفيد إيغناسيوس أن المسؤول الإسرائيلي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أخبره خلال مقابلة، أمس الاثنين، بأن "الخطوط العريضة للصفقة باتت واضحة"، مضيفا أن الاتفاق الوشيك يدعو إلى إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات والأطفال المحتجزين في مجموعات، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح إيغناسيوس أنّ الكيان يرغب في أن يتم إطلاق سراح جميع النساء والأطفال البالغ عددهم 100، لكنه استدرك بالإشارة إلى أنّ عدد هؤلاء هو على الأرجح أقل من ذلك بكثير.

وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الاثنين، عن "جهود من الوسطاء القطريين، الأسبوع الماضي، للإفراج عن مائة طفل وامرأة من المحتجزين مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة" في سجون الاحتلال.

وأضاف: "طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء بأنه بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة، وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70، على اعتبار وجود إشكالية في وجود أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة، على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".