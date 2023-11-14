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شاهد.. الجيش الاسرائيلي في حفرة وحل غزة

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

يری خبراء ومراقبون ان الجيش الاسرائيلي وقع في وحل داخل مدينة غزة، بحيث أصبح عاجز عن التحرك هناك.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة الجيش الاسرائيلي يحاول التقدم ببطئ لكنه يواجه صداً عنيفاً من جانب المقاومة الفلسطينية، حيث أعلن عن مقتل أحد جنوده واصابة اخرين خلال الليلة السابقة.

وأشار مراسل قناة العالم الی اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مستشفی الشفاء ومنطقة النصر ومنطقة الشيخ رضوان وعدد من المناطق في غرب قطاع غزة.

ويشبه المحللون السياسيون حالة الجيش الاسرائيلي، بالواقع في حفرة من الوحل في غزة لأنه لم يعد قادراً علی ايقاف حالة الاشتباك في غزة.

وبعدما زعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت نجاح الجيش الاسرائيلي بالقضاء علی حماس بشكل كبير جداً، ردت المقاومة باطلاق صواريخ علی تل أبيب بحيث اطلقت صفارات الانذار في منطقة تل ابيب الكبری ومابعد تل أبيب ما أثبت ان المقاومة لاتزال تدير المعركة بحنكة واقتدار في اليوم الـ39 من المعركة.

وأكدت سرايا القدس انها قصفت اماكن تحشدات الصهاينة في أكثر من موقع في محور الزيتون وجنوب غرب مدينة غزة.

اما كتائب القسام فقد أعلنت علی لسان المتحدث باسمها أبوعبيدة عن استهداف أكثر من 20 آلية عسكرية اسرائيلية في 48 ساعة.

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