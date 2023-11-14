شاهد.. نتنياهو يخطط للهروب من المسؤولية بعد الحرب

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان هناك خلافات في وجهات النظر حول الهجوم البري الاسرائيلي علی غزة، فالمستوی العسكري الاسرائيلي يقول انهم لم ينجزوا حتی نصف الاهداف التي حددها في الهجوم البري علی غزة وانجاز هذه الاهداف، بحاجة الی قرار سياسي.

وتؤكد مصادر عسكرية اسرائيلية ان الهجوم علی مستشفی الشفاء في غزة، بحاجة الی قرار سياسي، فالمستوی العسكري الاسرائيلي أصبح غيرقادر علی اتخاذ قرارات ازاء المعركة خوفاً من تحمل مسؤولية القرارات.

واتهم رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية المستوی السياسي وتحديداً بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء بتشويه سمعة الجيش الاسرائيلي ما جعل الجيش الاسرائيلي غيرقادر علی التحرك دون قرار واضح من المستوی السياسي الذي لايريد الا ان يحمل الجيش والقوات الامنية المسؤولية.

هذا ووردت انباء متعددة عن ان نتنياهو بدأ يستعد لما بعد الحرب بتهيئة وثائق تحمل رئيس هيئة الاركان ورئيس جهاز الامن العام الشاباك مسؤولية أحداث 7 أكتوبر ومابعده في ظل الفشل العسكري الذي سجله كيان الاحتلال حتی هذه اللحظة.