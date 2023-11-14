إيران حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الكهرباء

العالم - ايران

واضاف "بیام باقري " في مراسم افتتاح المعرض الدولي الثالث والعشرين لصناعة الكهرباء في إيران: في وقت ما، كانت صناعة الكهرباء تعتمد على الدول الأخرى ولكن الآن وبفضل جهود الخبراء المحليين، لم تعد تعتمد على أي دولة أخرى.

واعتبر صناعة الكهرباء في إيران صناعة فخورة ولها أثر كبير في تطوير البنية التحتية للبلاد وأضاف: هذه الصناعة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية في البلاد.

وأشار رئيس مجلس إدارة نقابة صناعة الكهرباء إلى أن صناعة الكهرباء في إيران هي رمز الثقة بالنفس والاعتماد على البناء الداخلي ومظهر الاقتصاد المقاوم الذي يتحرك على أساس التكنولوجيا الحديثة.

وأشار باقري في إشارة إلى تنفيذ بعض المشاريع في دول أخرى من قبل شركات إيرانية: لقد رفعت صناعة الكهرباء الإيرانية بكل فخر علم بلادنا خارج حدود البلاد.

واعتبر أن ما يميز هذا المعرض هو إقامة مهرجان "فن بازار" الذي يقام لأول مرة ويعتبر رمز للعلاقة بين الجامعة والصناعة.