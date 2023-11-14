شاهد.. مؤتمر في طهران يسمي فلسطين محوراً للمقاومة

العالم - مراسلون

من العاصمة الايرانية طهران ارتفعت مرة أخرى أصوات نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل، وتحدي الصهيونية والاستكبار في وقت يواصل الكيان الاسرائيلي الغاصب اعتداءاته على قطاع غزة؛ فقد احتضنت طهران الاجتماع الثالث للتجمع العالمي للمستضعفين والمقاومين بمحورية فلسطين وتحت عنوان 'فلسطين محور المقاومة، وغزة رمز الصمود والاستقامة'.

وصرح ممثل حركة حماس في ايران، خالد القدومي لقناة العالم:"غزة اليوم فعلاً اصبحت محور العزة علی مستوی الامة وعلی مستوی العالم واحرار العالم، بصمود شعبها وتضحياتها التي ستسجل ملحمة في التاريخ وتسجل سابقة مشرقة في تاريخ الصراع والجهاد والمقاومة ضد هذه الهجمة الصهيوأمريکية. غزة اليوم تقاتل حرباً عالمية ضد قوی الاستکبار في العالم، وهي تمثل الحق.

المشاركون في الاجتماع وفي كلماتهم تطرقوا الى دور المقاومة في غزة، وأهمية الوحدة ضد الكيان المحتل، وشددوا على أنّ صبر ومقاومة الفلسطينيين أمام الجرائم التي يواجهونها يشكلان بداية لتحقيق انتصارات كبرى في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المظلوم وإقرار حقوقه الكاملة.

وقال رئيس منظمة التعبئة الشعبية، العميد غلام رضا سليماني لقناة العالم:"منذ نشوء الكيان الصهيوني الغاصب، بدأت مقاومة الشعب الفلسطيني، فهو تميّز بمقاومته وتضحياته خلال العقود السبعة الماضية. لكنّ عملية طوفان الأقصي ومقاومة شعب غزة المظلوم هي قمة الشرف والحرية. ورغم دعم الأميركيين والغربيين، إلا أن هذا الشعب قاوم، وهذه المقاومة ستؤتي ثمارها بالتأكيد، وسيكون النصر للشعب الفلسطيني".

وبالإشارة إلى الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، قال المتحدثون في الاجتماع إنّ ما يحدث اليوم في فلسطين من قصف عشوائي واستهداف للمدنيين وتدمير للمساجد والمدارس وحتى المستشفيات، يمارس في ظل حصار شديد تفرضه الصهيونية العالمية بكل أطيافها وليس الكيان المحتل وحده على الشعب الفلسطيني، وفي ظل تأييد أو صمت عالمي، لكنّ الأهمّ من كل هذا هو الصمود والمقاومة التي تشهدها فلسطين، وخاصة في قطاع غزة.

في تصدّيها للعدوان الإسرائيلي تحوّلت غزة إلى عنوان للصمود المستمر وستبقى رمزا للعزة والبطولة والمقاومة.