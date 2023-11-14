العدوان على غزة تسبب بأضرار بقيمة 16 مليار دولار للكيان الصهيوني

العالم - إيران

وأضاف خالد قدومي الیوم الثلاثاء، في الاجتماع الثالث للتجمع العالمي للمستضعفین في طهران: دخلنا الیوم الـ39 من طوفان الأقصى وما زلنا صامدين.

وأشار إلى قلق إيران من الأوضاع الجارية في غزة وتابع: قبل هذا الاجتماع تحدثت مع أصدقائي في غزة، لا تقلقوا، ما زلنا نقاوم.. لدينا إيمان عميق بالله و نؤمن بما نقوم به.

وأضاف: حرب الشوارع مفيدة للمقاومة، لأن الحرب الإلكترونية لا فائدة منها في حرب الشوارع.

وأشار قدومي إلى أن نحو 12 ألف شخص استشهدوا في غزة حتى الآن وقال: مجاهدونا في فلسطين وحماس قدموا تقييما جيدا للميدان وبحسب کتائب القسام فقد قمنا بتدمير 182 دبابة من أصل 600 دبابة ميركافا للكيان الصهيوني في الشهر الماضي خلال عملية طوفان الأقصى.

وأكد أن النجاح المتميز الذي حققه الشعب الفلسطيني يتطلب اهتماما عالميا خاصا وقال: إن جرائم الکیان الصهيوني والولايات المتحدة ضد شعوب هذه المنطقة لا تعود إلى اليوم فقط بل هي مستمرة منذ أكثر من 75 عاما.

وأضاف ممثل حماس في طهران: منذ 75 عاما ونحن نصرخ ونعلن جرائم الکیان الصهيوني والولايات المتحدة، حتى أن شعوب أميركا وأوروبا واليهود فهمت اضطهاد الشعب الفلسطيني وهذا يدل على فشل 75 عاما من الدعاية الغربية والصهيونية والسعي وراء تقديم أنفسهم بأنهم مظلومين.

وتابع: أكثر من 500 شاحنة تحمل المواد الغذائية وصحية تنتظر منذ شهر خلف معبر (رفح) لنقل المساعدات الإنسانية وانقطاع المياه والكهرباء والهاتف والهجمات الوحشية تزيد من تفاقم أوضاع أهل غزة في كل لحظة.

و قال قدومي:بنيامين نتنياهو وهو في غرفة الحرب يأمر بقصف مستشفيات ومدارس غزة رغم وجود النساء والأطفال الفلسطينيين، بحيث يكون 70% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال.

وتابع ممثل حركة حماس في طهران قوله إن الحرب الحالية ليست بين فلسطين والكيان الصهيوني، بل بين الإسلام والاستكبار وأضاف: قال السيدحسن نصرالله إن انتصار حماس وغزة هو مصلحة لبنان الوطنية.. هذه الجملة مهمة جدا، فهو یعني أنه في حال هزيمة غزة ستتقدم إسرائيل نحو بيروت وعواصم الدول العربية الأخرى وينبغي لحكام الرياض ومصر أن يقلقوا بشأن هذه القضية.