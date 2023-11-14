لمطالبة المحافل الدولية بمحاكمة المجرمين الصهاينة والأميركيين

العالم - إيران

وفيما يلي نص الرسالة الموجهة من ممثلي الولي الفقيه وائمة الجمعة في الجمهوربة الإسلامية الإيرانية لعلماء الدين في العالم الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحیم

السادة الکرام، علماء الدین وأئمة الجمعة المحترمون في البلاد الإسلامیة

سلام من الله وبرکاته علیکم

أما بعد، فلم یعد یخفى على العالم أجمع معاناة أهلنا المظلومین فی غزة العزة وما یجري علیهم من القتل والتشرید والإبادة التي تستهدف المدنيين الابرياء خاصة الاطفال والنساء بحجج خاویة کاذبة.

ولیست هذه إلا حلقة جدیدة من سلسلة طغیان الغدة السرطانیة الصهیونیة التي جنّ جنونها السابق بعدما تفجرت الآهات المتراکمة طوال أکثر من سبعین عاما في صدور المظلومین فأصبحت طوفان الأقصى الذي فضح هزالة هذا الکیان الغاصب وخواء جیشه المحتل بصلابة شباب المقاومة وذکائهم وشجاعتهم.

ومع هذه الوحشیة الصهیونیة التي نشاهدها، لو وقفنا مکتوفي الأیدي ولم نحرك ساکنا دون أي تبریر وعذر، فماذا ستکون حجتنا یوم القیامة من قول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لایفتنون؟

وما هو جوابنا للرسول الاعظم صلى الله علیه وآله، والذي وصلتنا مقولته الشریفة أنصر أخاك ونحن نرى أشلاء إخوتنا الأبریاء العزل في فلسطین الحبیبة تصرخ وهي مضرجة بالدماء: ألیس من مسلم یسمعنا وینصرنا؟.

فهذه غزتنا الأبیة ومستشفیاتها ومدارسها ومساجدها وکنائسها وبیوتها وبرها وبحرها تنادینا مطالبة اتخاذ الموقف الحق أمام غطرسة العدو الصهیوني والولایات المتحدة الأميرکیة الدولة الإرهابیة المساندة والداعمة لهذا الكیان المزیف.

یا علماء المسلمین!

أنتم من سبق المجتمع دوما في التنویر الفكري وسجلتم مواقف مشرفة في الدفاع عن الحق ونصرة الإسلام؛ فالیوم مطلوب منّا جمیعا أکثر من أي وقت مضى إتخاذ مواقف شجاعة وصریحة لنصرة الإسلام والمسلمین.

فأنتم الیوم قادة المسلمین وعلماء الدین ومنکم ترجو الأمة الإشعاع المعرفي وتنویر الفكر الأصیل، کما وعلینا مطالبة المحافل الدولیة بمحاکمة الصهاینة والأمریكان لارتکابهم جرائم الحرب وإلابادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وکذلك مطالبة حكام البلدان الإسلامیة والعربیة لیس فقط لرفض مشروع التطبیع الذی أصبح بعد هذا الطوفان في مهب الریاح أن شاء الله بل ايضا للسعي الجادّ وراء قطع علاقات کل دول المنطقة مع هذا الكیان الهمجي.

فالشعوب والامم من مختلف الادیان والمذاهب والجنسیات قد خرجت بمسیرات ملیونیة حاشدة في أغلب بلدان العالم ووقفت منددة بالهجمة الصهیونیة على غزة، وتنتظر منا جمیعا أن نتخذ خطوات أکثر جدیة لنصرة فلسطین الجریحة.

ندعو الله العلي القدیر أن یعجل الفتح القریب الذي بشر الصابرین به ونأمل أن نحتفي ونصلي قریبا بالنصر معا فی القدس الشریف.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

ممثلو قائد الثورة الإسلامیة وائمة الجمعة في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة