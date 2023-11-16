شاهد آخر المستجدات الميدانية للعدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه بدءا من منطقة الخيام التي تضررت فيها أعداد كبيرة من المنازل وخاصة التي تقرب من معتقل خيام وحي المسلخ، بالاضافة الى بلده كفر كلا وبلدة عديسة وحولا وبليدة ومركبة واطراف بلدة الطلوسة وعيترون.

ونوه مراسلنا إلى أنه في بلدة كفر كلا، تمّ الابلاغ عن ان هنالك شهداء في هذه البلدة ويتم انتظار بيان رسمي يؤكد صحة هذه المعلومة، حيث ان هنالك جرحى كما بات واضحا ومحسوما، بالاضافه الى ان موقع المطلة المقابل مباشرة لبلده كفر كلا، كانت قد استهدفته المقاومة الاسلامية باكثر من صاروخ موجه استهدف الابراج اللوجستيه الموجودة وتجمع اخر لاليات عسكرية اسرائيلية كانت تتمركز وسط هذا الموقع.

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان، وكانت طائرات الاحتلال الحربية أغارات على أطراف بلدات: جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب، في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، صباح اليوم، نفس المناطق، بالإضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت أطراف بلدتي رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول، لقصف مدفعي إسرائيلي.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات ضد مواقع وأهداف لجيش العدو الصهيوني على امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية في سياق العمليات التي تنفذها دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...