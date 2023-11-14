فيديو خاص : خلافات في الليكود حول استمرار نتانياهو

العالم - الاحتلال

وقال مراسلنا خضر شاهين: تصاعدت اكثر في الاونة الاخيرة، ولكن الاختلافات كانت منذ اليوم الاول، تحديدا فيما يتعلق بمسار هذه الحرب باتجاه قطاع غزة، فالمستوى الامني يريد ان يكون هناك توغل اكثر ودخول لقطاع غزة، لكن المستوى السياسي مرتبط بتفاهمات مع الادارة الاميركية بأن التوغل البري هو لمناطق محدودة من قطاع غزة.

واضاف: قبل قليل كان هناكحديث للمستوى السياسي بان الحرب هذه ستتواصل لاكثر من اسبوعين، واننا لننقبل بان تكون هناك ضغوطات كبيرة لوقف هذه الحرب لانه سيعتبر ذلك انتصارا لحماس، بحسب ما تحدث به وزير الخارجية لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع:هناك تزايد للخلافات ما بين المستوى السياسي والامني حيث يوجه نتانياهو اللوم والمسرولية في الفشل في السابع من اكتوبر على المستوى الامني، وليس السياسي، حتى تكون هناك عدم محاسبة له حتى بعد انتهاء هذه الحرب والحفاظ على منصبه.

واوضح مراسل قناة العالم : هناك خلافات تتصاعد على مستوى حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، حيث تطالب اوساط فيه باقالته، وفق مصادر من الحزب تحدثت عن اجتماع اخير للحزب، حيث يتم التوجه الى اختيار شخصية اخرى، وتشكيل حكومة جديدة تضم كافة الاحزاب اليسارية واليمينية والمتشددة.

واكد ان المستوى الامني يريد تصعيدا اكثر حتى باتجاه جنوب لبنان، وفق تصريحات لوزير الحرب الذي قال اننا مستعدون لحرب مع حزب الله وسنعيد لبنان الى ما قبل مئة عام، مشيرا الى ان هذه التصريحات وامثالها تعرضت لانتقادات شديدة ولاذعة.