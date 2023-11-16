مراسلة العالم: استشهاد 48 مريضا منذ بدء الحصار على مستشفى الشفاء

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أنه عندما نفذ الوقود في المستشفى بشكل كامل أطفئت المولدات بشكل قصري وانقطعت الكهرباء عن المستشفى وكان الشهداء الـ48 من المرضى والاطفال الخدج وممن كانوا في العناية المشددة.

ولفتت مراسلتنا الى أنه فيما يتعلق بالاوضاع خارج المستشفى فهي توصف بالخطيرة جدا، حيث ان مدينة غزه تعتبر منكوبة وشمال غزة رغم انه تم التوغل في أجزاء منه، لكن الاحتلال يحرص على ان يقوم بتدمير الاجزاء التي لم يصل اليها، والان نتحدث عن ابادة أحياء باكملها ولأبنيه سكنية حيث نفذت غارة اسرائيلية على عمارة سكنية وتم استشهاد من فيها او من فيها أصبح تحت الانقاض.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء، ولكن هذه المرة من جهة الجنوب، وذلك بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات.

يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، حيث سقط 9 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال العشرات بالضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...