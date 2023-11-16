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عبد اللهيان: المنظمات الدولية أكدت على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإحتلال في غزة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه بحث في سويسرا سبل الحد من الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة مشيراً في تصريحات قبيل عودته إلى طهران إلى إن المنظمات الدولية التي اجتمع بها أكدت على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإحتلال في غزة.

العالم خاص بالعالم

وقال عبد اللهيان:"زيارتي لجنيف أتاحت لي الفرصة للقاء العديد من المسؤولين وإجراء محادثات مهمة وبحثنا سبل الحد من الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة وقد اعرب الجميع عن حزنهم لما يحدث من جرائم الصهاينة خلال الفترة الماضية تجاه غزة والضفة الغربية، كما عقدت إجتماعا مع نحو 20 منظمة ومؤسسة دولية معنية بحقوق الانسان، وقد اتفق الجميع على ان الجرائم التي ترتكب في غزة تتعارض بشكل كامل مع القوانين الدولية ولا يمكن التغاضي عنها ويجب وقفها فورا وايصال المساعدات الانسانيه لاهالي غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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