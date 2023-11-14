اتفاق مع أفغانستان لزيادة صادراتها ووارداتها عبر ميناء تشابهار

العالم - إيران

وأوضح علي بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأفغاني الذي زار البلاد مؤخرا بحث مع إيران تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشغيل الجمارك الحدودية على مدار الساعة، وتم التوصل لتوافقات جيدة فيما يخص تسهيل وتطوير صادرات وواردات أفغانستان عبر ميناء تشابهار الاستراتيجي المطل على بحر عمان.

وأشار أن زيارة الوفد الأفغاني استهدفت تطوير العلاقات التجارية مع إيران بمجال المعادن والخدمات الفنية الهندسية، وتخللتها مفاوضات جيدة لاستكمال ممرات الترانزيت الاقليمية وإحياء طريق الحرير والربط السككي والبري مع آسيا الوسطى وصولا إلى الصين عبر أفغانستان.