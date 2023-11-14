فيديو خاص: ما حقيقة مقتل 7 اسرائيليين في كمين بغزة

العالم - فلسطين

وقالت مراسلتنا في قطاع غزة اسرائ البحيصي ان العدوان الاسرائيلي يشتد الان في قطاع غزة، حيث كان هناك قصف مدفعي عنيف في حي الشيخ رضوان وفي وسط مدينة غزة، كما كان هناك قصف لمنزل خلف مستشفى المعمداني ومنزل اخر في عسقولة في مدينة غزة.

واضافت: هناك عدد من الشهداء خلال ساعات النهار، والقصف الاعنف كان في شارع الثلاثين حيث تم تدمير محل تخزين لشركة الحايك، واشتعلت النيران فيعه ودمرت على اثره المنازل المجاورة، وهناك حديث عن مناشدات واصوات وصراخ من تحت الركام.

واوضحت مراسلتنا: الامكانيات محدودة جدا لدى فرق الدفاع المدني، ولا يستطيعون التحرك بسبب منع الاحتلال ذلك، وامس استشهد وجرح عدد منهم جراء استهدافهم بشكل مباشر، كما انهم لا يملكون المعدات اللازمة لذلك.

واكدت ان هناك الكثير من الشهداء مازالت جثثهم تحت الركا مما يعني ارتفاع عدد الشهداء خلال الفترة القادمة.

وحول المواجهات المستمرة في القطاع بين المقاومة وجيش الاحتلال قالت مراسلة قناة العالم : يبدو انه كانت هناك اليوم محاولات للمقاومة لمحاصرة قوات الاحتلال التي توغلت الى وسط مدينة غزة وحاليا هي موجودة في الشرق والجنوب والشمال والغرب.

وتابعت: لكن مع اقترابه اكثر من وسط غزة بدأنا نسمع عن انجازات اكثر للمقاومة التي كلما توغل الاحتلال اكثر في وسط غزة كلما اصبح استهدافه اكثر متاحا بالنسبة لها.

واشارت الى ان هناك حديثا عن مقتل 7 جنود وضباط اسرائيليين في كمين للمقاومة نصبته لهم شمال غرب غزة، بالاضافة الى تدمير 3 دبابات وناقلة جند وآليات عسكرية اسرائيلية بقذائف هاون وقذائف الياسين-105.