فشل جيش الاحتلال في تقويض المقاومة بقطاع غزة

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد البرنامج الأسابيع العديدة التي مرت في العدوان على غزة والتي لم يتمكن جيش الاحتلال خلالها من تحقيق هدفه الذي اعلنه نتنياهو، وهو "تصفية حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية"التي ما زالت قادرة على المواجهة واطلاق الصواريخ على مناطق واسعة في الكيان، فمن غير الممكن تصفية المقاومة نهائيا في غزة كما وعد نتنياهو والامريكيون في غرفه الحرب على القطاع، حيث يتعاملون مع الكابينات كلجنه معينة وهذا الكلام لموشه يعالون وزير الحرب الصهيوني السابق.



وحول اعلان نتنياهو الاستقاله كونه لم يتمكن من تصفية حماس والمقاومه ودلالات قول لموشه يعالون، أكد خليل نصر الله المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت بوجود شيء له علاقه بالاشتباك الداخلي المتواصل حيث حاول توجيه التهم فقط باتجاه نتنياهو وهو يريد أن يتنصل من هذا الامر، وفي احد المرات يقول نتنياهو كما في المرات السابقة انتم كنتم في الحكم كمعارضين فتحملوني اليوم.. والجميع اليوم يتحمل المسؤولية.

ولفت نصر الله أن وما قاله موشه يعالون يعتبر نقطة مهمة تكمن في ان "الامريكيين يتعاطون معنا كلجنة" وهو بالتالي يتحدث من موقع خبراته سواء كان أكان وزيرا للحرب وتسلم مناصب عليا وهو جنرال مهم كان في الجيش وبالتالي فهو يبين الصورة الحقيقية للتعاطي الامريكي مع الكيان الاسرائيلي على انه أداة، وفي بعض الاماكن هم يديرون الحرب كما تحصل الان بتفاصيلها.



وناقش البرنامج ما يحدث حتى الان في فشل جيش الاحتلال في تقويض المقاومة في قطاع غزة والوية الجيش الموجودة هناك لم تمنعها من شل الحركة في مناطق واسعة في الكيان والوضع في الشمال عند حدود لبنان هو اكثر خطورة مما يجري في غزة.



والقى البرنامج الضوء على فشل تحقيق انجاز ميداني لجيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة واستمرار العدو فيما سمي بحرب المستشفيات حيث يعمل على قصفها ومحاصرتها واحتلالها.



كما رصد البرنامج ما يعانيه جيش الاحتلال على الحدود من دقة الاصابات التي يحققها حزب الله، حيث اعترف احد المسؤولين الامنيين الصهاينة السابقين بان حزب الله ارتقى درجات في اساليبه القتالية.

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