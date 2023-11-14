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اجتماع عراقي – إيراني لمكافحة المخدرات

اجتماع عراقي – إيراني لمكافحة المخدرات
الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري مع قائد الشرطة الإيرانية أحمدرضا رادان، اليوم الثلاثاء، تبادل المعلومات عن تجار المخدرات وضبط وتعزيز الحدود ومنافذها.

العالم - إيران

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اجتماعاً في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع قائد الشرطة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمدرضا رادان والسفير الإيراني وعدد من القادة من الجانبين".

وبحث الجانبان "جملة من الموضوعات التي تخدم البلدين في مجال مكافحة المخدرات منها تبادل المعلومات عن تجار هذه الآفة وضبط وتعزيز الحدود ومنافذها، لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الداخلية مع نظيرتها الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات".

وبحسب البيان، أشاد قائد الشرطة الإيرانية بـ"جهود العراق في مكافحة هذه الآفة"، معرباً عن "استعداد بلاده للتعاون الكامل بهذا الصدد".

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