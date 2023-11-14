شاهد..هل يؤوي قبو مستشفى الرنتيسي بغزة 'ارهابيين' يحرسون أسرى الاحتلال؟

العالم- فلسطين

وأحدث فيديو نشره جيش الاحتلال من قبو مستشفى الرنتيسي يظهر قائمة بأيام الاسبوع مكتوبة بالعربية"جدول المناوبات" مدعياً انها أسماء "الارهابيين" والحراس باللغة العربية، حالة من السخرية والتندر لدى ناشطين على مواقع التواصل بسبب ركاكة رواية الاحتلال.

تفنيد رواية الاحتلال حول مستشفى الرنتيسي

وفندت وزارة الصحة الفلسطينية مزاعم الاحتلال الصهيوني حول ما عرضه جيش الاحتلال عن مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة وقالت إنها :" تمثيلية سمجة لا يوجد عليها دليل واحد يستحق الرد"، فيما طالت انتقادات واسعة شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بسبب مشاركتها في الرواية الإسرائيلية الكاذبة.



وقالت الوزراة : "إن المتتبع للغة الجسد للمتحدث بلسان جيش الاحتلال وهو يتحدث عن المستشفى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنها تمثيلية، داعية كل الخبراء بلغة الجسد الى تفنيد ذلك"



وبيّنت أن القبو الذي تحدث عنه الاحتلال موجود ضمن تصميم المستشفى ويضم الإدارة ومخازن المستشفى وأصبح مكان إيواء للنازحين الهاربين من القصف للاحتماء به.

وتساءلت الوزارة : "إخلاء المستشفى تم تحت فوهة الدبابات وبنادق الاحتلال فلماذا لم يتم اعتقال أحد من المقاومين أو المحتجزين المزعومين ؟!"



وقال وزارة الصحة: "الاحتلال عرض أسلحة مزعومة لا ندري من أين أحضرها وعرضها بطريقة مرتبة تؤكد أنها جزء من التمثيلية السمجة".



وقال مدير المستشفى الدكتور بكر قاعود أن المستشفى لم يوجد فيه أي عسكري ولم يُستخدم ثكنة عسكرية مطلقا.



وطالب مدير المستشفى بحضور لجان دولية إلى المستشفيات بما فيهم مستشفى الرنتيسي للاطلاع على جميع مرافقها والتحقق من زيف المزاعم الإسرائيلية.



وعرض القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي صوراً وشروحات تفنّد رواية الإحتلال التي وصفها بالنسخفة بعقول الرأي العام والعالم حيث قال " يرفع جيش الاحتلال شعار كل يوم كذبة".



وقال حمدان إن الفيديو يتحدث عن نفق مدعى "لم يراه أحد" ثم يصور بئرا لشبكة الاتصالات والإنترنت التي تخدم المنطقة التي يتواجد بها المستشفى وهي تبعد أصلاً عن المستشفى حوالي كيلو متر.



سخرية واسعة



وقالت الصحفية الفرنسية أوليفيا زيمور تعليقاً على إدعاءات الجيش : "هذه الأكاذيب كرروها منذ البداية وكررتها وسائل الإعلام وادعت أن المستشفيات بنى تحتية تختبئ بها حماس ولم يتم تقديم أي حجة مقنعة على ذلك إطلاقاً "



وأضافت زيمور : "لقد صوّروا "رزنامة" لأيام الأسبوع على أنها مهام سرية ..هذه كذبة كبيرة وهي نية لاستهداف المستشفيات والتطهير العرقي".



انتقادات تطال CNN



ودلّل نشطاء بهذا الفيديو على حالة البؤس التي وصل لها جيش الاحتلال والآلة الإعلامية التي تقف خلفه حيث نشر الناشط القطري أحمد اليهري: "يكفي أن نعلم بأن هذا الفيديو تم تصويره بالتعاون مع قناة CNN ودقق عليه الموساد قبل نشره بالتأكيد .. لندرك حالة الارتباك لدى الأجهزة الإسرائيلية"..اسرائيل متفاجئة من صحوة الشعوب حول العالم على وسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي اربكها لانه يضغط على الحكومات الغربية..يجب ان نعي امر في غاية الحساسية: اسرائيل اعتادت على نشر روايتها فقط. اما الان فقد تفاجأت بعصر اتصال جديد لا تجيد التعامل معه، وهو عصر: تبرير الرواية. والروايات الهشة لا يمكن تبريرها ..



فيما قال الناشط الساخر محمد نبيل تعليقاً على فيديو "أيام الأسبوع" : "المشكلة الـcnn هي من قامت بتصويره .. بطل (لم يعد) كذبهم يمر على العالم".



من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تعليقا على الفيديو الذي نشره الاحتلال في مستشفى الرنتيسي: " إن الحقيقة هي أن هناك مئات من الجرحى والمرضى يعالجون في مستشفى الرنتيسي وهذا لا يمكن لأحد أن يشكك فيه، والرواية الأخرى هي رواية إسرائيلية لا يمكن التحقق منها إلا إذا كان هناك تحقيق مستقل في الأمر"



وأضاف أن تلك المستشفيات، مهما كانت الحجج الإسرائيلية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر موت الناس لمجرد عدم وجود دواء لعلاجهم، لذلك لدينا حقيقة يعرف الجميع صحتها ولدينا مبدأ إسرائيلي لم يتم التحقق منه بعد من قبل أي كيان مستقل، وأعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على أي شخص في هذا الجزء من العالم أن يصدق مبدأ الجيش الذي جلب الجحيم على 2.3 مليون شخص"



وكان جيش الاحتلال قد حذف تغريدة عبر حسابه باللغة الإنجليزية على منصة إكس، يتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنقل أفرادها وأسلحتها عبر سيارات الإسعاف، معتبرا أن المستشفيات "بنية تحتية إرهابية" وهي بذلك أهداف عسكرية مشروعة بعد موجه من التهكّم .