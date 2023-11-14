مواقع حكومية تونسية تتعرض لـــ'هجمات إلكترونية'

العالم - تونس

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "هجمات سيبرانية، أو بما يُعرف بعمليات التصيّد، تستهدف صفحات الوزارات والهياكل العمومية والخاصة".

ودعت الوزارة إلى "الحذر وعدم النقر على أي رابط يأتي من صفحات مشبوهة أو غير معتمدة"، موضحة أن هذه الروابط "تحمل محتوى ضارا ويشكل تهديدا للسلامة المعلوماتية الخاصة بالهياكل والمؤسسات".

يأتي هذا، بعد أن أكد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، أن موقع مطار القاهرة الجوي، تعرض منذ بداية يوم الأحد الماضي لهجوم سيبراني، بغرض تعطيل العمل على الموقع الإلكتروني للمطار في الوقت الحالي.

وأشار "أن الموقع يقدم بعض الخدمات الداخلية للمطار، ولا يحتوي على بيانات خاصة بجداول الرحلات أو توقيتاتها"، مؤكدا أن "مطار القاهرة الدولي يتمتع بأعلى مستوى من التأمين لحماية بيانات الرحلات والمنتجات".