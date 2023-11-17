الإحتلال يشن حربا في مخيم جنين باعتبار المقاومة جريمة ضد الكيان

العالم – خاص بالعالم

هي حربٌ ضد كل شيء يبزغ منه شعاع مقاومة في الأرض الفلسطينية .. فلا شارع او حجر أو انسان مُستثنى من انتقام جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واكد جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح: ان الحركة الصهيونية ايديولوجيتها القتل والعنف وتصفية كل ما له علاقه بالحياة باعتقادها في ان هذا الموضوع يستطيعون من خلاله تصفية المقاومة الفلسطينية هذا فمن اين جاء هذا الفكر الاستعماري الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية التي قتلت مئات الملايين في دول العالم الثالث من اجل مصالحها في العالم".

شهداء جدد ارتقوا في عملية عسكرية ليست جديدة في مخيم جنين كما لم تكن يوماً جديدة في قطاع غزة.. هذا لأن الإسرائيلي يعلم جيداً بأن الضفة الغربية وقطاع غزة وإن مزقت أوصالها فساحتها واحدة لا تقبل التجزيء.

وقال اياد العزمي شقيق الشهيد محمد العزمي: ان المخيم لم يتعب، ان المخيم في الطريق الصحيح وان خسرنا وان جرحنا نحن في الطريق الصحيح، فهذا العدو لا يعرف الا لغة البندقية فقط وما فعله ابطال المقاومة في غزة في 7 اكتوبر اعاد الوعي لمن فقدوه، بان هذا العدو أوهن من بيت العنكبوت".

تتهاوى هيبة جيش مدجج بالسلاح وآلياته العسكرية بعد كل اقتحام يُشن في بقاع الأرض الفلسطينية كما تهاوت في السابع من أكتوبر فلا حيلة له أمام الرأي العام الإسرائيلي إلا قتل المزيد من الفلسطينين في الضفة الغربية كما قتل الآلاف منهم في قطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي يحاول ممذ عقود حتى يعتاد الفلسطينيون المشهد، بيد أن سنوات الحروب التي عاشوها أثبت بأن ادراك الفلسطيني لحقه في الحياة دون احتلال هو الجزء الثابت الذي لم يقبل الاعتياد.

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