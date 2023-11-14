قريبا .. ربط كهربائي بين إيران وروسيا وآذربيجان

العالم – إيران

وأوضح محرابيان لدى زيارته المعرض الدولي لصناعة الكهرباء في طهران اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء دراسات للربط الكهربائي بين إيران وروسيا عبر مسارات جورجيا وآذربيجان وتركمنستان، حيث بدا أن الطريق الأسهل تنفيذيا والذي لا يحتاج لتطوير شبكي هو مسار آذربيجان.

وأضاف: لحسن الحظ لقد تم التوصل لتوافقات جيدة للغاية مع آذربيجان وروسيا، من شأنه أن يفضى إلى إجراء الربط الكهربائي بشكل سريع عبر آذربيجان، بفترة لا تتعدى 6 شهور.

وأعتبر أن مشروع الربط ذا جدوى اقتصادي، إذ أن ذورة الاستهلاك الكهربائي تتفاوت بين إيران وروسيا، أي أن أقصى مستويات الاستهلاك في روسيا يقابله انخفاض في إيران وبالعكس.