القوات البحرية لإيران وباكستان بصدد مكافحة الإرهاب البحري

العالم – إيران

جاء ذلك خلال لقاء الأدميرال جاويد إقبال قائد جامعة لاهور الحربية الباكستانية، مع الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية الإيرانية في طهران.

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على التعاون الشامل بين القوات البحرية الإيرانية والباكستانية من أجل منع نمو وانتشار انعدام الأمن البحري، وخاصة الإرهاب البحري، وتبادل المعلومات.

وكان قائد جامعة لاهور الحربية الباكستانية قد قام بتفقد القدرات العلمية والبحثية لجامعة القيادة والاركان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته لهذه الجامعة.

*لا يمكن لأي قوة أن تلحق الضرر بالروابط المشتركة بين إيران وباكستان

وخلال هذه الزيارة، أعرب الأدميرال جاويد إقبال عن تقديره لاستضافة جامعة القيادة والاركان في الجيش الإيراني، وقال: إيران وباكستان دولتان صديقتان وشقيقتان ونحن حضارة واحدة موجودة في كلا البلدين. إن الثقافة العريقة والحكمة والعزة الوطنية الموجودة في إيران هي أيضًا مصدر إلهام للشعب الباكستاني، ونعتقد أن إيران وباكستان هما ذراعان لجسد واحد.

وأشار إلى صمود ومثابرة الشعب الإيراني، وأضاف: لقد رايت خلال هذه الأيام القليلة التي ازور فيها إيران، شعبا لم يتخل عن اهدافه العليا رغم أشد العقوبات.

وأشار رئيس الوفد الباكستاني إلى الإمكانات والطاقات الكثيرة المتوفرة في العلاقات بين إيران وباكستان في مجال القوات المسلحة، وأضاف: في المجال البحري، نحن فخورون باستضافة ضباط البحرية الإيرانية في باكستان.

وقال أيضاً: إن البلدين، إيران وباكستان، تربطهما علاقات مختلفة في المجالات السياسية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية، ولا يمكن لأي قوة أن تضر بهذه الآصرة المشتركة.

*جامعة "دافوس" مستعدة لتبادل الأساتذة مع الجامعة الحربية الباكستانية

وفي هذا اللقاء، أكد العميد حسين ولي وند زماني، قائد جامعة القيادة والاركان في الجيش الإيراني، أهمية الاهتمام بالمقترحات الثقافية المشتركة والعميقة بين البلدين، وقال: تتمتع إيران وباكستان بعلاقات ثقافية مشتركة عميقة وكلما كان أساس العلاقة مبنياً على الركائز الثقافية، فإن هذه العلاقة ستكون قوية وغير قابلة للكسر.

وصرح العميد ولي وند: اليوم، يتواصل تبادل الطلاب الجامعيين وزيارة الوفود العسكريية للبلدين بشكل إيجابي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجامعة الحربية للبحرية الباكستانية في مجال تبادل الأساتذة.