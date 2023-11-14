البنتاغون: قصفت القواعد الأمريكية 55 مرة وأصيب 59 جنديا

العالم - الأميرکيتان

وقالت سينغ، في إفادة للصحفيين: "وقع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق، و28 في سوريا... 59 عسكريا أمريكيا أصيبوا".

وبحسب سينغ، فقد عاد جميع الجرحى إلى الخدمة بالفعل.

وينتشر في سوريا، 28 مركزا تابعا للقوات الأمريكية، بينها 24 قاعدة تتموضع معظمها في آبار النفط والغاز، وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي، الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وطالت الاستهدافات مجموعة واسعة من القواعد الأمريكية اللاشرعية في سوريا، بدءا من قاعدة "التنف" على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، مرورا بقواعد حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وصولا إلى قواعد "الشدادي" و"خراب الجير" و"المالكية" في ريف الحسكة، وخلفت الاستهدافات خسائر بشرية ومادية كبيرة، واكتفى الجيش الأمريكي بالإعلان عن جزء منها.