الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح. وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

روابط ذات صلة

حماس: نحمل الاحتلال وبايدن كامل المسؤولية عن الاقتحام الجاري لمجمع الشفاء الطبي

حماس تدين التصريحات الأمريكية بشأن المستشفيات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف