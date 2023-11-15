شاهد.. حراك شعبي في تركيا للمطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال

العالم - مراسلون

وامام الادلة الدامغة لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي في غزة واستخدامه اسلحة محرمة دولية بحق المدنيين في غزة يرى حقوقيون أن هذه الجرائم وادلتها توجب تحركا جاداً من المحاكم الدولية لتجريم قادة الارهاب الصهيوني وفق ما تنصه المواثيق والاعراف الدولية.

و الناشط الحقوقي التركي قال قاسم قورال لمراسل قناة العالم: "هناك أدلة دامغة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وفق ماحدده القانون الدولي ، وهناك شواهد لملاحقة جرائم ومجرمي الحرب على مدى السنوات الأخيرة ومن المهم لهذا العالم عدم الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بـ"اسرائيل" ".

وتهدف دعوات تجريم كيان الاحتلال ومحاكمته دولياً لملاحقة قادته كمجرمي حرب بالإضافة الى توسيع دائرة المقاطعة على مستوى المنطقة والعالم.

أمام ما يتعرض له قطاع غزة من جرائم حرب مثبتة وموثقة، يجمع حقوقيون أن ثمة معركة واجبة الى حانب المعركة التي تخوضها المقاومة، معركة تتمثل بحراك قانوني جاد يجلب قادة الاحتلال السياسين والعسكريين إلى المحاكم كمجرمي حرب يجب محاسبتهم وذلك يوجب تحرك جادة من كل المجتمع الدولي.