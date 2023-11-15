شاهد.. الجزائر تطالب بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة

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تجند على كافة المستويات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وحتى على المستوى الشعبي تناغما مع مع دعوة الرئيس تبون منذ أيام لتحريك محكمة لاهاي.



وزير الخارجية أحمد عطاف ولدى إستقباله وزير الخارجية النيكارغوي أجزم على أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لا يجب أن تمر بدون حساب وإن كان وقف العدوان الهمجي على غزة أولوية، فإن محاسبة المحتل على جرائمه أولوية قصوى كذالك، بمحاكمته أما الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.



من جانب آخر وفي ندوة صحفية أعلنت نقابة القضاة، ونقابة المحامين، وعديد من جمعيات المجتمع المدني وشخصيات من الصف الأول عن تنظيم مؤتمر دولي نهاية الشهر الحالي يضم نظراءهم في الدول العربية والإسلامية والدول الغربية، إظافة إلى أساتذة جامعيين وحقوقيين عالميين، من أجل وضع ملف محاكمة رموز الكيان، وقاداته السياسيين والعسكريين في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مسعى لن تستطع أي قوة فوق الأرض أن توقفه حسب أصحاب المشروع.



قطار محاكمة عراب الهمجية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي من حكام الإحتلال الصهيوني، وضع على سكته، ومحطة توقفه الوحيدة هي محكمة لاهاي، فهي الفيصل بين أصحاب المشروع والحق ،من جهة ومغتصب الأرض والحياة من جهة أخرى.