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مطالبات بفصل شرطية عن العمل بسبب هذه الصورة.. والشرطة البريطانية ترد

مطالبات بفصل شرطية عن العمل بسبب هذه الصورة.. والشرطة البريطانية ترد
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعد مطالبات بفصل شرطية عن العمل، أعلنت الشرطة البريطانية أنها لن تتخذ إجراءات الفصل للشرطية التي التقطت صورةً مع طفلٍ متظاهر يحاكي بلباسه شخصية المتحدث بأسم كتائب القسام "أبو عبيدة".

العالم - فلسطين

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