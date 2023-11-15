مراسلنا يقدم شهادة بصفته اسير سابق ويكشف نوع جديد للانتقام من الاسرى

العالم - مراسلون

واشار مراسل العالم فارس الصرفندي الى الحملة تركزت على اعتقال طالبات جامعيات، وان عدد المعتقلين منذ اكتوبر وصل الى حوالي 2650 غالبيتهم من قيادات حركة حماس ومن الطلبة والناشطين.

واوضح مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى من خلال هذه العملية ان يمنع اي تحرك في الضفة الغربية ، حتى لو كان التحرك من قبل طلبة فلسطينيين يحاولون ان يعبروا عن غضبهم عما يجري في قطاع غزة.

ولفت الى ان تحولت حالة اعتقال لدى الاحتلال الاسرائيلي الى عملية انتقام حقيقة، وهو ما عبر عنه وزير الامن الاسرائيلي الذي ذهب الى احد المعتقلات ونشر عبر احد وسائل التواصل الاجتماعي منشورا قال فيه انه في كل غرفة بالمعتقل يوجد 6 او 8 من الاسرى الفلسطينيين مقيدين الايدي والارجل في غرف مظلمة ولا يوجد لديهم مرحاض.

وبين ان قبل ساعات تم الافراج عن عدد من المعتقلين من سجن عوفر ارسلوا رسائل من الصعب السماع لها منها انه تم الافراج عنهم الساعة 2 فجرا عراة تماما والقاءهم على باب المعتقل في الشارع حتى جاء الاهالي بالباسهم ونقلهم لمساكنهم.

واكد مراسلنا ان ما يتعرض له المعتقلين حاليا لم يرى مثله سابقا مشيرا الى انه قضى سنوات في الاعتقال.مقدما شهادة للتاريخ باعتباره اسير سابق ان ما يحدث من عمليات انتقام بحق الاسرى الفلسطينيين لم يحدث مثله في التسعينيات و الثمانينات.