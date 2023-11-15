بعد اقتحام قوات الاحتلال.. هذا هو حال مستشفى الشفاء +فيديو

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم إن حسب المتواجدين في المستشفى أنه لم يتم إطلاق أي رصاصة من جهة المستشفى نحو قوات الاحتلال خلال اقتحامها، موضحة أن هذا الأمر يؤكد عدم وجود مقاومين أو فصائل للمقاومة الفلسطينية داخل المستشفى.



وأضافت أن الاحتلال اعتقل بعض الأشخاص المتواجدين في المستشفى من النشطاء والصحفيين الذين يغطون من خلال التصوير جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وينشرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت مراسلتنا إلى أن الاحتلال قام بإنشاء بوابة إلكترونية في الباب الغربي للمستشفى، تمهيدا لاخلاءها، موضحة أن هذه البوابة تفتح ببصمات الوجوه ومجهزة بأجهزة كشف الهوية.



وقالت مراسلتنا، إن هناك نحو 7000 نازح و1500 من الطواقم الطبية بالإضافة إلى الجرحى، أي أن هناك ما يقارب 10000 إنسان يتواجد في مستشفى الشفاء الطبي ويحذرون من ارتكاب أي جريمة بحقهم، موضحة أن جنود الاحتلال تفتش بشكل دقيق وعلى كافة المستويات كل الموجودين داخل المستشفى.

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