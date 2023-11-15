مراسل العالم المقاومة اللبنانية ترد بشكل حاسم على عدوان الاحتلال +فيديو

العالم - مراسلون

واوضح ان الاعتداءات الاسرائيلية لم تتوقف طول ليلة امس وشن اكثر من غارة بالاضافة الى القصف المدفعي الذي طال القطاع الغربي .

والى ذلك ان هناك نوع من التمادي للاحتلال الاسرائيلي بعد استهدافه اكثر من منزل يقع على الحافة القريبة من فلسطين المحتلة في بلدتي حولة ومركبة وكذلك استهداف ملعب رياضي في بلدة ميس الجبل.

واشار الى ان جبهة الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة هي جبهة مفتوحة ولكن لازالت تضبط ضمن قواعد الاشتباك وفي حال تمادي الاحتلال الاسرائيلي ياتي الرد بالشكل والمكان المناسب من قبل المقاومة .

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