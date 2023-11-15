انشقاق الجدار الامريكي.. بايدن في مرمى الانتقاد بسبب غزة

العالم - خاص العالم

حالة الانقسام تزداد داخل الإدارة الأمريكية إزاء الموقف الذى تبناه الرئيس جو بايدن من تقديم الدعم الكامل للكيان الإسرائيلي فى حربه على قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تخلّله من مجازر وتدمير وحصار، أطلق شرارة انقسامات متنامية داخل الإدارة الأميركية، حيث دعا مئات من موظفي الحكومة بشكل علني وفي أحاديث خاصة، إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقالت مصادر مطلعة، إن ما لا يقل عن ثلاث برقيات تنتقد سياسة الإدارة ارسلت عبر 'قناة المعارضة' الداخلية بالوزارة الخارجية. وتركز الانتقادات على دعم بايدن الراسخ لـ"إسرائيل" في أعقاب حربها المتواصلة على غزة.

وفي السياق، قام عدد من موظفي الوزارة بمخاطبة رؤسائهم، لتقديم مذكرات احتجاج، بعضها اتخذ منحى المطالبة بممارسة ضغوط على "إسرائيل" من أجل وقف إطلاق النار، فيما ركزت أخرى على تقديم خطة جادة لاتفاق سلام طويل الأمد بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين، يتيح إقامة دولة فلسطينية، وليس مجرد التشدق بالاتفاق كفكرة عامة.

رسالة مفتوحة، بعث بها، أكثر من ألف موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى بلينكن. وأعرب الموقعون على الرسالة، وبينهم أكثر من مئتين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية والإنسانية الأميركية في كل من الأردن، ومصر، والضفة، وغزة، عن قلقهم وخيبة أملهم حيال الانتهاكات العديدة للقانون الدولي من جانب الإسرائيليين، بخاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين، والأطقم الطبية، والإعلامية، إضافة إلى المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة.

ويضاف إلى ذلك، احتجاج أكثر من أربعمئة من موظّفي وكالات حكومية أميركية على استمرار دعم واشنطن لتل أبيب. وبعد تجاهل طويل، أقرّ الوزير بلينكن بوجود خلافات داخل الخارجية حول نهج الإدارة الداعم لـ"إسرائيل"، وأبدى بلينكن تفهّمه لشعور الرافضين للسلوك العدواني الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين .

وفي نفس السياق، أعرب العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط، وبعض دول المغرب العربي، عن أسفهم لموقف باريس المؤيد لتل أبيب في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة .