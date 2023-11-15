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هل انتصرت 'إسرائيل' بسيطرتها على مستشفى الشفاء؟

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

روج الكيان الصهيوني من بدء عدوانه على قطاع غزة بأن مستشفى الشفاء هي مركز عسكري وليس مجمعا طبيا وفي حال سيطرته على "الشفاء" فكأنما انتصر على غزة بأكملها! .. لكن ما هي الحقيقة؟

العالم - فلسطين

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