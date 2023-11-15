شاهد.. وقفة تضامنية بمدينة أهواز مع شهداء الإعلام في غزة

العالم - مراسلون

وحدة القيادة والمقاومة هو الضمان الوحيد لكسر شوكة العدو، كلام استهلت به السيدة هدى الموسوي شقيقة الامين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي خلال مشاركتها في الوقفة التضامنية مع شهداء الاعلام في غزة التي نظمته دائرة الثقافة والإرشاد الاسلامي في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران.

وقالت السيدة هدى الموسوي لمراسل قناة العالم الإخبارية: " العدو الصهيوني الغاشم الذي يمارس كل أشكال الإبادة لأهلنا في فلسطين، ويستهدف الصحفيين والإعلاميين لأنهم يحملون صوت الحق فهم يشكلون سلاحا وخطرا بوجهة هذا الاحتلال ولو لم يكونوا كذلك لما استهدفهم هذا العدو".

الوقفة حضرها العديد من المسؤلين المحليين والصحفيين في المحافظة، حيث عبروا عن استنكارهم لقتل الصحافيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال.

توثيق وعرض صور من جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وتزوير بعض القنوات لحقيقة الانتهاكات في غزة كان فقرة كشفت عن نوايا الاحتلال وفنون مخططاته.