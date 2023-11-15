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أمیركا تمدد إعفاء العراق من الحظر المفروض على إيران

أمیركا تمدد إعفاء العراق من الحظر المفروض على إيران
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتّحدة الأميركية، أنّها مدّدت لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من "العقوبات" المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من الجمهورية الإسلامية.

العالم - ایران

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "هذا الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في العراق".

وأضاف أنّ "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية". على حد تعبيره

وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أنّ إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وتغطي إمدادات الغاز الإيراني ثلث احتياجات محطات إنتاج الكهرباء في العراق.

وينصّ الاستثناء أيضاً على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان.

وهذه هي المرة الـ21 التي تمدّد فيها واشنطن هذا الاستثناء من "العقوبات" منذ العام 2018.

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